GD Power Development Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Gd Power Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Gd Power Development 5,6 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" beträgt -0,01 Prozent, wobei Gd Power Development aktuell 5,6 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +13,32 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,83 CNH mit dem aktuellen Kurs (4,34 CNH) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,97 CNH über dem letzten Schlusskurs (+9,32 Prozent Abweichung), wodurch die Gd Power Development-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Bewertung eines Aktienkurses beeinflussen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Gd Power Development auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Gd Power Development diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird Gd Power Development daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gd Power Development-Aktie hat einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 32,11 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gd Power Development.