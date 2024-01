GD Power Development Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Peab":

Der Aktienkurs von Gd Power Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,61 Prozent erzielt, was 5,67 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt 0,06 Prozent, und Gd Power Development liegt aktuell 5,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Gd Power Development eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine Einstufung als "Gut" erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch kaum verändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Somit ergibt sich insgesamt für Gd Power Development in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Aktie aktuell 53,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Gd Power Development in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Allerdings zeigen die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 6 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut" Einschätzung.