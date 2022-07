GDU veranstaltet Event zur Markteinführung eines neuen vollautonomen Inspektionssystems für Drohnen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Die Anwendungsszenarien für Drohnen haben sich von anfänglich kurzzeitigen und unkontinuierlichen zu täglichen und kontinuierlichen Anwendungen ständig erweitert. Dennoch sind Drohnen nach wie vor auf Piloten angewiesen (für Flugkontrolle, Wartung und Aufladen), was der Vorstellung widerspricht, dass diese Flüge völlig "unbemannt" sind. Die immer deutlicher zutage tretenden Beschränkungen bei der technologischen Ausbildung, den Personalkosten und dem Management sind zu den Hauptfaktoren geworden, die die Expansion des Sektors behindern. Am 12. Juli 2022 veranstaltete GDU-Tech Co., Ltd. eine Pressekonferenz zu neuen Produkten unter dem Motto „Leading the low altitude airspace infrastructure construction" (Führend beim Aufbau der Luftrauminfrastruktur in geringer Höhe) und stellte die professionelle Quadro-Drohne S400 und die automatische Andockstation K01 vor, eine Flugplattform, die für alle Szenarien konzipiert ist und alle Szenarien weitgehend unbemannt abdeckt.Umsetzung des des „1 + N"-Fahrplans initiiertGDU kündigte auf der Veranstaltung die Einführung der „1 + N"-Roadmap an, im Rahmen derer das Unternehmen Nutzlasten, Software und Systeme entwickeln wird, die die Hauptprobleme jeder Branche, die Drohnen einsetzt, wirklich lösen können. Die Lösungen werden sich an den tatsächlichen Bedürfnissen orientieren, indem eine allgemeine Drohnenplattform (die Drohne S400 und die automatische Andockstation K01) alle möglichen vertikalen Anwendungsszenarien abdeckt (z. B. Energieversorgung, Brandbekämpfung usw.) und die Drohne zu einem Werkzeug macht, das praktische Probleme lösen kann.Sechs wichtige vorteile der der S400 UAVDer Direktor für Forschung und Entwicklung von GDU, Xue Yuan, erläuterte die sechs Vorteile des S400:- bei schwachen oder fehlenden Signalen, fortschrittliche Relais-Netzwerktechnologie, die den Einsatzbereich der S400-Drohne als Signalrelais erweitern kann;- Millimeterwellen-Radarwahrnehmung zur omnidirektionalen Hindernisvermeidung;- ausdauer von 63 Minuten, was ein breiteres Einsatzspektrum ermöglicht;- 1K-Ultra-HD-Infrarot-Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 1280*1024 Pixeln;- quadra-Sensor-Kamera mit 21T Rechenleistung, die die Betriebsgeschwindigkeit und die Genauigkeit der Zielerkennung erheblich verbessern kann;- tragbarkeit, so dass das Gerät leicht in einem Rucksack verstaut werden kann.Zwei Highlights von K01, die die Andockstation und die Drohne wirklich „unbemannt" machenDie beiden Highlights der automatisierten Andockstation K01 sind das integrierte Design mit der S400-Drohne und die schnee- und frostsichere Rolllukenabdeckung, die die Einsatzmöglichkeiten erweitert. Die gesamte Maschine erfüllt die Schutzart IP54 und kann im Normalfall bei Temperaturen von -35°C bis +35°C betrieben werden. Ausgestattet mit einer Wetterstation sowie internen und externen Kameras kann die Anwendung 24 Stunden lang in Echtzeit fernüberwacht werden.Über GDU-Tech Co, Ltd.Das 2015 gegründete Unternehmen GDU-Tech Co., Ltd. ist eines der wenigen Unternehmen in der Branche mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten, die das gesamte Drohnensystem von Anfang bis Ende abdecken, einschließlich Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Wartung sowie Datenerfassung und -analyse. Mit dem umfassendsten Angebot an Drohnen und Zubehör in China, darunter Multirotordrohnen, vertikale Starrflüglerdrohnen, Andockstationen, UVER-Drohnen-Sharing-Plattform, Nutzlast, Bodenstation, Datenkette, unbemannte Ausrüstungsdisposition und Befehls-Cloud sowie andere Systeme, bietet GDU automatisierte, unbemannte und maßgeschneiderte Produkte und Lösungen für viele Branchen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen www.gdu-tech.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1861846/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1861847/2.jpgVideo https://mma.prnewswire.com/media/1861853/video.mp4Pressekontakt:Cherry Zhang,cherry.zhang@gdu-tech.comOriginal-Content von: GDU Tech, übermittelt durch news aktuell