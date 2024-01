GDS Holdings Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Bei einem RSI von 99,35 wird die Gds Neutralings Ltd als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 68,29 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Gds Neutralings Ltd haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu verzeichnen. Zusammenfassend erhält die Gds Neutralings Ltd daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Gds Neutralings Ltd besonders negativ diskutiert, wobei die negative Kommunikation die positiven Themen überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Bewertung für die Gds Neutralings Ltd. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,43 HKD, während der Kurs der Aktie bei 6,9 HKD liegt, was einer Abweichung von -39,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit 9,35 HKD und einer Abweichung von -26,2 Prozent eine negative Entwicklung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Insgesamt erhält die Gds Neutralings Ltd aufgrund der genannten Kriterien verschiedene "Schlecht"-Bewertungen im Rahmen der technischen Analyse.