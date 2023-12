GDS Holdings Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse der GDS Neutralings Ltd zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs momentan bei 12,55 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 8,64 HKD steht. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -31,16 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 10,22 HKD, was einem Abstand von -15,46 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von GDS Neutralings Ltd auf 7-Tage-Basis momentan als überkauft eingestuft wird, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.