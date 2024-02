GDI Integrated Facility Services Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs von Gdi Integrated Facility Services hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt um 5,16 Prozent gestiegen. Das bedeutet eine Underperformance von -24,94 Prozent für Gdi Integrated Facility Services in diesem Branchenvergleich. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,86 Prozent im letzten Jahr, und Gdi Integrated Facility Services lag 22,65 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes, lässt sich sagen, dass Gdi Integrated Facility Services über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Gdi Integrated Facility Services im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (2,15 %) keine Dividende aus. Diese Differenz von 2,15 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gdi Integrated Facility Services-Aktie liegt bei 42 und der RSI auf 25-Tage Basis bei 39,47. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Insgesamt ergibt sich daher für Gdi Integrated Facility Services eine "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.