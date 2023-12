GDI Integrated Facility Services Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Für Gdi Integrated Facility Services liegt der RSI7 aktuell bei 33,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Somit erhält das Gdi Integrated Facility Services-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und das Buzz rund um Gdi Integrated Facility Services haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, wodurch die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Fundamental betrachtet zeigt sich, dass das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Gdi Integrated Facility Services mit 35,16 unter dem Branchendurchschnitt liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält sie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Gdi Integrated Facility Services-Aktie abgegeben. Dabei ergab sich ein durchschnittliches Rating von "Gut". Die Analysten kommen zu dem Schluss, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 34,99 Prozent hat, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Gdi Integrated Facility Services somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.