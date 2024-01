GCM Grosvenor Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Gcm Grosvenor erhält gemischte Bewertungen von Analysten und Anlegern. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Für den vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose von 10,5 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 23,09 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, obwohl überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gcm Grosvenor zeigt eine überkaufte Situation an, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.