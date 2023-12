GCM Grosvenor Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Gcm Grosvenor wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gcm Grosvenor-Aktie der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gcm Grosvenor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,82 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 9,05 USD liegt, was einer Abweichung von +15,73 Prozent entspricht, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Gcm Grosvenor 2 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Allerdings ergibt sich aus jüngeren Berichten eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral". Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung des aktuellen Kurses von 9,05 USD um 19,71 Prozent, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".