GCM Grosvenor Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gcm Grosvenor liegt der RSI7 aktuell bei 76,27 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Gcm Grosvenor eher neutral diskutiert, mit vier Tagen, an denen die Stimmung negativ war, und sieben Tagen, an denen sie neutral war. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 positive, 2 neutrale und keine negativen Empfehlungen für Gcm Grosvenor abgegeben. Kurzfristig gesehen ergibt sich jedoch eine "Neutral" Bewertung, da innerhalb eines Monats 0 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,5 USD, was einem Anstieg um 21,39 Prozent entspricht und zu einer "Gut" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hatte Gcm Grosvenor eine durchschnittliche Aktivität und eine stabil bleibende Rate der Stimmungsänderung. Dadurch wird das langfristige Stimmungsbild neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.