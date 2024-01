GCM Grosvenor Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Gcm Grosvenor: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Gcm Grosvenor lassen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz schließen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Gcm Grosvenor in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gcm Grosvenor-Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 für die Gcm Grosvenor zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gcm Grosvenor-Aktie betrachtet. Auf Basis der letzten 200 Handelstage wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Gcm Grosvenor-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten sehen die Gcm Grosvenor-Aktie insgesamt positiv und geben eine "Gut"-Einstufung ab. Kürzerfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,5 USD, was eine positive Entwicklung um 22,52 Prozent bedeutet.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der Gcm Grosvenor-Aktie, wobei die Meinung der Analysten auf eine positive Entwicklung hinweist.