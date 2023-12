GCM Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten Wochen konnte bei Gcm keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Gcm für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Dividendenpolitik von Gcm weist eine Unterperformance auf, da niedrigere Dividenden ausgeschüttet werden als der Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 11,91 Prozentpunkte, weshalb die Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" erfolgt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Gcm-Aktie mit einem Kurs von 1,9 GBP aktuell +42,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,8 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Gcm-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,95 Prozent erzielt, was 49,33 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -15,62 Prozent, wobei Gcm aktuell 49,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.