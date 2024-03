GCL System Integration Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Gcl System Integration liegt bei 72,73, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 47,62 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet Gcl System Integration derzeit nur geringfügig niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsunternehmen. Dieser geringe Unterschied von 0,99 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gcl System Integration derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,78 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,59 CNH um -6,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -0,38 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Gcl System Integration in der Informationstechnologie-Branche eine Rendite von -15,97 Prozent erzielt hat, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche hat das Unternehmen eine Rendite von 7,53 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -23,51 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.