GCL-Poly Energy Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Gcl war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung und auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gcl-Aktie derzeit -9,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -28,48 Prozent, wodurch die Einstufung für diesen Zeitraum ebenfalls "Schlecht" ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 52,94 Punkten, was bedeutet, dass die Gcl-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 60,29, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 4,08 Prozent, was 1,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 2,99). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Gcl-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.