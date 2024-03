GCL New Energy tut es schon wieder?

Die Aktie von Gcl New Energy weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" ist dies als unrentables Investment einzustufen, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergeben hat.

In Bezug auf die fundamentale Kennzahl des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt Gcl New Energy mit einem aktuellen KGV von 58 über dem Branchendurchschnitt von 10. Folglich wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Gcl New Energy ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 63,64 Punkten und ein 25-Tage-RSI von 58,62 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Zur Diskussionintensität und Stimmungsänderung in den sozialen Medien zeigt sich bei Gcl New Energy eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.