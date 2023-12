GCL New Energy Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Gcl New Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,55 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,35 HKD, was einem Unterschied von -36,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,41 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,63 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Gcl New Energy-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 58,12 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt. Das durchschnittliche KGV der Branche beträgt 12, was einen Abstand von 378 Prozent bedeutet. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende schneidet die Gcl New Energy-Aktie mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" (5,88 %) schlechter ab. Die Differenz von 5,88 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein eher neutrales Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine moderate Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Gcl New Energy verzeichnet kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.