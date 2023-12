GCL New Energy Aktie: Das ist ein Hammer

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Gcl New Energy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Diese Analyse ergab eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmungsänderung. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Gcl New Energy mit einem aktuellen Wert von 58,12 um 378 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gcl New Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende weist Gcl New Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Ausschüttung von 0 % auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende, da die Differenz zum Branchendurchschnitt 5,85 Prozentpunkte beträgt. Daher wird das Unternehmen auch in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.