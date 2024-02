GCL New Energy Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Der Sentiment und Buzz um Gcl New Energy haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz haben keine signifikanten Veränderungen gezeigt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Gcl New Energy. Sowohl der RSI7 mit 37,5 Punkten als auch der RSI25 mit 58,62 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem neutralen Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gcl New Energy bei 58,12, was über dem Branchendurchschnitt von 11,01 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung auf dieser Basis.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Gcl New Energy derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,91 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Einschätzung für Gcl New Energy basierend auf den analysierten Kriterien.