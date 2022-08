GCLSI erhält französische CO2-Zertifizierung für seine Photovoltaikmodule der 182- und 210-Serie

Suzhou, China (ots/PRNewswire) -GCL System Integration Technology Co., Ltd. (GCLSI) hat kürzlich für seine 182-Serie und 210-Serie an hocheffizienten Photovoltaikmodulen (PV) die französische CO2-Zertifizierung erhalten. Bis heute hat die gesamte Produktreihe von GCLSI das französische Carbon Footprint-Zertifikat erhalten, was zu einem reichhaltigeren Produktökosystem auf dem französischen Markt beiträgt.Die französische Zertifizierung der CO2-Bilanz durch Certisolis, eine von der französischen Energieregulierungsbehörde beauftragte Drittorganisation, ist die Grundlage für den Zugang von PV-Projekten mit Produkten über 100 kWp zum französischen Markt.Die maximale Leistung der zertifizierten Produkte von GCLSI hat 675 W erreicht, was alle Anwendungsszenarien wie z. B. den Einsatz im Wohnbereich, im gewerblichen und industriellen Bereich (C&I) sowie im Versorgungsbereich abdeckt. Das Produkt nutzt fortschrittliche kohlenstoffarme Fertigungstechnologien, um den gesamten Lebenszyklus sauberer Energie zu gewährleisten. Dabei werden Multi-Busbar (MBB), zerstörungsfreies Schneiden und Halbzellentechnologien eingesetzt, um eine umfassende Verbesserung der Modulleistung zu ermöglichen. GCLSI bietet langfristige, hocheffiziente und stabile grüne Vorteile für den Dekarbonisierungsprozess seiner Kunden.„Unsere Vision ist es, ‚grünen Strom zum Leben zu erwecken', wobei wir uns seit langem dafür einsetzen, den Kunden besser zu dienen und umweltfreundlichere, energiesparende Produkte für den Weltmarkt zu entwickeln, um zum Ziel der Null-Emissionen beizutragen", erklärte Thomas Kun Zhang, Executive President von GCLSI. „Das Erreichen der französischen CO2-Bilanz-Zertifizierung sowie die Anpassung der Nachfrage nach grüner Energie im französischen Markt haben unser Vertrauen gestärkt, in Zukunft positivere Beiträge im Nachhaltigkeit zu leisten", fügte Zhang hinzu.Ende 2017 startete GCLSI zum ersten Mal das französische Projekt zur Zertifizierung der CO2-Bilanz und erhielt 2019 die erste Zertifizierung für die gesamte industrielle Kette der polykristallinen Produkte, die auf dem französischen Markt verkauft werden. Im Jahr 2020 erhielt das Unternehmen das erste monokristalline Produktzertifikat und dann Ende Juli 2022 die CO2-Fußabdruck-Zertifizierung für die gesamten Serienprodukte 182 und 210.Die französische CO2-Zertifizierung hat die Marktvorteile von GCLSI bei kohlenstoffarmen Produkten bewiesen, insbesondere vor dem Hintergrund der Ziele für Kohlenstoff- und Klimaneutralität. Gleichzeitig bildet es eine solide Grundlage für GCLSI, um die Zertifizierung der Kohlenstoffemissionen in China zu erhalten und das Projekt zur Zertifizierung der CO2-Bilanz in Europa zu fördern.Pressekontakt:Echo Zhang,Marketingleiter,+86 0512 6853 2912,zhangning_nj@gclsi.comOriginal-Content von: GCLSI, übermittelt durch news aktuell