GCI Science Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Cetc Potevio Science&-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,31 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 21,69 CNH einen Abstand von -2,78 Prozent aufweist. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 22,5 CNH, was einer Abweichung von -3,6 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cetc Potevio Science&-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Cetc Potevio Science&-Aktie bei 101 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" ist dies weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cetc Potevio Science&-Aktie beträgt 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 57,12 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Cetc Potevio Science&-Aktie.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für die Cetc Potevio Science&-Aktie 0,64 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,42 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.