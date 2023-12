GCI Science Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl für die Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cetc Potevio Science& beträgt das aktuelle KGV 92, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Cetc Potevio Science& weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu beurteilen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Cetc Potevio Science&-Aktie beträgt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt aktuell 22,28 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 20,73 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 22,51 CNH über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Cetc Potevio Science& basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cetc Potevio Science& im neutralen Bereich liegt. Der RSI7-Wert von 72,95 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 68,73 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Zusammen ergibt sich ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Cetc Potevio Science& in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".