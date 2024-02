GB Sciences Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Gb Sciences war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen der Anleger. Die Redaktion bewertet daher die Aktie mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Aktivität in den sozialen Netzwerken beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz mittel ist und sich kaum verändert. Somit ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Einstufung für das langfristige Stimmungsbild.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,01 USD liegt, während die Aktie selbst ebenfalls einen Kurs von 0,01 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,01 USD, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird für Gb Sciences auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einstufung für Gb Sciences.

Insgesamt ergibt sich damit für das Unternehmen eine durchgehende Einstufung als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Diskussionsintensität, den gleitenden Durchschnittskurs und den Relative Strength Index.