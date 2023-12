Puma Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Die Einschätzung der Aktienkurse von Puma erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Analysten haben die Stimmung rund um Puma in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Gut" führt.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Neutral" Bewertung, da es zwei "Schlecht" und zwei "Gut" Signale gibt. Insgesamt wird Puma also hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Puma in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +6,33 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -0,12 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Rating in dieser Kategorie. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Puma um 3,24 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf fundamentaler Ebene wird Puma aufgrund des niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als "günstig" eingestuft. Mit einem KGV von 26,48 liegt Puma 11 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", was zu der Einstufung "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Puma eine Dividendenrendite von 1,6 % aus, was 2,04 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 %. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung und eine günstige fundamentale Bewertung für die Puma-Aktie, während die Dividendenrendite als weniger attraktiv bewertet wird.

