GB Aktie: Das ist beeindruckend!

Analystenbewertung: Gb hat in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten erhalten, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Gb. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt laut Analystenmeinungen bei 327,5 GBP. Dies würde einem Anstieg um 13,72 Prozent vom letzten Schlusskurs (288 GBP) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Gb-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Gb untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Gb diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Relative Stärke Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Gb wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 12,4 Punkten, was darauf hinweist, dass Gb überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 43,69, was bedeutet, dass Gb weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Gb-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -18,09 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") 11,22 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,87 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -4,64 Prozent, wobei Gb aktuell 13,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.