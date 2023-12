GB Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Gb liegt bei 2,36, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,4 und wird daher neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Gb von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung "Gut" ist.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Gb im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -31,94 Prozent aufweist, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -9,38 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, und auch hier liegt Gb mit 22,56 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Gb ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 206,91 auf, was 94 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software", die mit 106,71 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.