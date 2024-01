GB Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Mit einer Dividendenrendite von 1,74 Prozent liegt die Aktie von Gb 11,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Software" Branche, der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 13 Prozent aufweist. Aus diesem Grund wird die Aktie heute als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild registriert wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Somit erhält Gb in dieser Hinsicht ein Gesamtrating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 33,33, und der RSI25 beläuft sich auf 39,04, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit einem Rating von "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gb bei 257,82 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 274 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,28 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 250,52 GBP, wodurch die Aktie mit +9,37 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls ein "Gut" erhält. Somit wird die Gesamtnote für Gb auf "Gut" festgelegt.