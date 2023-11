GB Aktie: Keine Panik!

Sentiment und Buzz: Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es bei Gb keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Gb hat derzeit ein KGV von 206, während vergleichbare Unternehmen in der Softwarebranche im Durchschnitt ein KGV von 263 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Gb derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Dividende: Gb schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 11,57 Prozentpunkten (1,74 % gegenüber 13,31 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurde die Gb-Aktie von Analysten insgesamt mit 2 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut". Auch die aktuelle Bewertung der Analysten ist überwiegend positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 336,25 GBP im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 239,4 GBP. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 40,46 Prozent hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Gb-Aktie auf Basis der Analysteneinschätzungen.