GB Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Aktienkurs von Gb verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,44 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -8,92 Prozent, was einer Underperformance von -3,52 Prozent für Gb entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -8,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Gb um 4,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich führte diese Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Anleger. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gb diskutiert. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende hat Gb eine Ausschüttung von 1,74 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (13,12 %) als niedrig einzustufen ist, da die Differenz 11,38 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Gb liegt bei 37,89 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 24,22 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".