GB Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Gb verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,09 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -4,18 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -13,91 Prozent für Gb führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,41 Prozent im letzten Jahr, wobei Gb um 11,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Gb derzeit eine Rendite von 1,49 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 13,26 %. Mit einer Differenz von lediglich 11,77 Prozentpunkten erhält Gb daher eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Gb bei 206,91, was über dem Branchendurchschnitt (94 Prozent) liegt. Die Branche "Software" weist einen Wert von 106,68 auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gb festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Gb daher in beiden Kategorien ein "Neutral"-Rating.