GBS Aktie: Das hat Konsequenzen!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Intelligent Bio in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionen über Intelligent Bio waren deutlich intensiver als normal und es war eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie führte.

Bei der technischen Analyse ergab sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intelligent Bio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 15,86 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,04 USD liegt, was einem Unterschied von -74,53 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung mit einem Wert von 3,81 USD, was einem Unterschied von +6,04 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Intelligent Bio-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag die Diskussion vor allem positiv und an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Intelligent Bio, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Intelligent Bio als "Schlecht" eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen mit "Neutral" bewertet, da es weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird Intelligent Bio daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse eingestuft.