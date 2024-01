GBM Resources Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Gbm heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 62,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Gbm weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,97, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinweist. Insgesamt erhält das Gbm-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Gbm-Aktie aktuell 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,008 AUD liegt, was einer Abweichung von -60 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Gbm eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,01 AUD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent Abweichung). Somit erhält die Gbm-Aktie auch auf dieser Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Gbm auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Gbm in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Gbm zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, da sich eine positive Änderung identifizieren ließ. Somit ergibt sich eine "Gut"-Einstufung für Gbm insgesamt.