GBLT Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Es setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation und liefert so einen Indikator aus der technischen Analyse. Die Aktie von Gblt wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 62,5 keine überkauften oder überverkauften Signale und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für Gblt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gblt-Aktie der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem aktuellen Kurs liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs und führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich als neutral in den vergangenen zwei Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich aus diesen verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung für Gblt.