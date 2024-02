GBA Holdings Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Dividendenrendite für Gba liegt derzeit bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie (0) liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Gba als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Gba liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Bei einer Berechnung über 25 Tage liegt der RSI bei 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung "Neutral" für diese Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Gba-Aktie wird als positiv bewertet, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Gba befasst hat. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Gba-Aktie von 0,145 HKD als "Neutral" bewertet. Der GD50 liegt bei 0,15 HKD, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Gba-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.