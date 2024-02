GBA Holdings Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Gba wurde der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was darauf hinweist, dass die Gba-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der 25-Tage-Basis RSI zeigt mit einem Wert von 52,94 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Gba wurde auch berücksichtigt. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab, dass die Bewertungen überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Gba diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gba-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung von +4,29 Prozent führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der nur eine Abweichung von -2,67 Prozent aufweist.

Abschließend wurde die Dividendenrendite von Gba untersucht. Aktuelle Investoren können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Kommunikationsausrüstung einen geringeren Ertrag von 5,59 Prozentpunkten erzielen. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.