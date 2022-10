GA-ANLes Vagues by Elie Saab: Dar Al Arkan Global startet Verkauf der hochwertigsten Wohnadresse in Katar mit Blick auf Meer und Yachthafen

Weitere Suchergebnisse zu "Saab":

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Dar Al Arkan Global, das führende Immobilienunternehmen in Saudi-Arabien, hat in Zusammenarbeit mit Qetaifan Projects, einem führenden Immobilienentwicklungsunternehmen in Katar, offiziell den Verkauf der „Les Vagues Residences" von ELIE SAAB in Qetaifan Island North, Katar, gestartet.Das Projekt Les Vagues by ELIE SAAB, das mit einer Milliarde Katar-Riyal bewertet wird, setzt mit seinem architektonischen Design neue Maßstäbe für luxuriöses Wohnen in Doha und steigert die Attraktivität des Lebens am Meer. Das Premium-Wohnprojekt in Katar umfasst Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit Terrassen, die einen ungehinderten Blick auf das Meer, den Yachthafen und die Skyline von Doha bieten.S.E. Scheich Nasser Bin Abdulrahman Al-Thani, geschäftsführender Direktor von Qetaifan Projects, erklärte: „Die Partnerschaft mit Dar Al Arkan Global ist ein Beispiel für unsere gemeinsamen Bemühungen, Qetaifan Island North mit seinen einzigartigen Wohn-, Unterhaltungs-, Einzelhandels- und Freizeitangeboten zu einem bevorzugten Ziel für ein internationales Publikum zu machen. Zum Verkaufsstart von Les Vagues Residences, einem der prestigereichsten Wohnprojekte auf der Insel, erwarten wir eine starke positive Resonanz von der lokalen Gemeinschaft sowie von internationalen Investoren, was die Position von Katar als globalem Investitionsstandort weiter festigt."Ziad El Chaar, CEO von Dar Al Arkan Global, fügte hinzu: „Wir feiern unseren Eintritt in Katar mit dem besonders außergewöhnlichen Wohnprojekt in Doha. Der Verkaufsstart von Les Vagues erfolgt zu einem günstigen Zeitpunkt, da sich das Land zu einem der begehrtesten Investitionsziele in der Region entwickelt und viele positive und attraktive Trends diesen aufstrebenden Markt prägen."Im Rahmen der Veranstaltung erklärte Elie Saab: „Wir freuen uns, mit Dar Al Arkan Global an einer neuen Lifestyle-Adresse zu arbeiten. Les Vagues ist unser erstes Projekt in Katar und wurde mit Sorgfalt entworfen, um das luxuriöse Inselleben auf Qetaifan Island North zu bereichern. Wir sind zuversichtlich, dass dieses neue Projekt unsere anspruchsvolle Kundschaft aus aller Welt ansprechen wird, die auf der Suche nach einzigartigen Wohnmöglichkeiten am Meer mit herrlichem Ausblick ist."Die 1,3 Millionen Quadratkilometer große Qetaifan Island North wurde speziell als zukünftige kultige Unterhaltungs- und Luxusdestination in Katar konzipiert. Die Insel, die von der reichen Kultur und Natur der Region inspiriert ist, wird einen aufregenden Wasserpark, ein luxuriöses Hotel, unvergleichliche Unterkünfte, außergewöhnliche Einkaufsmöglichkeiten und Einrichtungen von Weltklasse bieten, die sie zu einer lebendigen und attraktiven Wohngegend machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925034/Les_Vagues_by_Elie_Saab.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1925036/Les_Vagues_by_Elie_Saab.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ga-anles-vagues-by-elie-saab-dar-al-arkan-global-startet-verkauf-der-hochwertigsten-wohnadresse-in-katar-mit-blick-auf-meer-und-yachthafen-301654642.htmlPressekontakt:Nora Feidi,nora.feidi@bcw-global.com,+971.4.450.7600Original-Content von: Dar Al Arkan Global, übermittelt durch news aktuell