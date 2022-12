GAC MOTOR in Doha und Santiago inmitten des Weltmeisterschaftsfiebers

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 startete GAC MOTOR eine Reihe von Werbeaktionen im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft in Doha, Katar, die darauf abzielten, die begeisterte Menge mit den leidenschaftlichen Welten des Fußballs und der Automobilherstellung zu verbinden.Im lebhaften Geschäftsviertel von Doha waren das Logo und die Modelle von GAC MOTOR auf der Fassade des Aspire Tower, des höchsten Gebäudes von Katar, zu sehen. Dieses 318 Meter hohe Gebäude, das auch als „The Torch" bekannt ist, hielt 2006 die Fackeln der Asienspiele.Auf der anderen Seite der Welt lud GAC MOTOR lokale Fans zur einer Fußball-WM-Watchparty in Santiago, Chile, ein. Rund 40 GAC MOTOR-Autobesitzer, Partner und renommierte Influencer kamen zusammen, um ein spannendes Match zwischen Portugal und Marokko zu sehen und das zweite Jubiläum der Marke in Chile zu feiern.Die Reise ihres LebensGAC MOTOR spendierte einer großen Gruppe treuer Unterstützer der Marke – einschließlich Partnern und führenden Verkäufern – ein Wochenende voller spannender Events inmitten der Fußball-WM.Die Gruppe trug T-Shirts von GAC MOTOR mit dem charakteristischen Slogan „GO AND CHANGE!" und erlebte zusammen mit Millionen weiterer Zuschauer an den Fernsehgeräten eine mitreißende Begegnung im Education City Stadium.Diese dreitägige Reise war für Abdulaziz Ganadili von besonderer Bedeutung. Ganadili ist der führende Verkäufer der Marke in Saudi-Arabien und der regionale Champion des Verkäuferwettbewerbs der Marke. „Ich bin GAC MOTOR dankbar, dass es mir eine Plattform zur Verfügung gestellt hat, über die ich nicht nur meine beruflichen Fähigkeiten verbessern, sondern auch einen unvergesslichen Lebensweg antreten konnte", sagte er.Stilvolles Reisen: die Flotte von GAC MOTORDie Gäste genossen es, mit dem großen und luxuriösen, völlig neuen GS8 und den Lieblingsmodellen der Käufer, GS4 und GA6, sowie mit anderen Marken überall hingefahren zu werden.Fahrzeuge von GAC MOTOR sind äußerst benutzerfreundlich konzipiert und verfügen über große Touchscreens, leistungsstarke Klima- und Luftfiltertechnologie sowie über ein Smart-Car-Ökosystem, das einen maximalen Fahrkomfort sicherstellt.Das brandneue GS8 wurde hauptsächlich für die heiße, trockene und sandige Umgebung von Doha gebaut, mit seinem breiten Panorama-Schiebedach, das den Innenraum mit natürlichem Licht flutet, ohne die Lufttemperatur oder -qualität zu beeinträchtigen.Leidenschaft ist das, was Innovationen vorantreibt, sowohl im Sport als auch in der Fahrzeugtechnologie. GAC ist bestrebt, sich immer weiter zu verbessern, wie Spitzensportler es tun. GAC MOTOR wird seine Mission fortsetzen, durch konsequente Forschung und Entwicklung und den Geist der Handwerkskunst ein technologieorientiertes Mobilitätserlebnis auf eine größere Bühne zu bringen.Video – https://mma.prnewswire.com/media/1974699/mp4.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gac-motor-in-doha-und-santiago-inmitten-des-weltmeisterschaftsfiebers-301710558.htmlPressekontakt:Christy,18029631882Original-Content von: GAC MOTOR, übermittelt durch news aktuell