G8 Education Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über G8 Education in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über G8 Education wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der G8 Education-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,07 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,145 AUD) liegt damit deutlich darüber (Unterschied +7,01 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, erhält die G8 Education-Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs auch hier über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der G8 Education liegt bei 9,09, was als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Auch die Stimmung in den sozialen Medien wurde von unseren Analysten betrachtet. Die Kommentare über G8 Education waren überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Gut". Insgesamt wird daher G8 Education hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, so das Fazit der Redaktion.