G8 Education Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von G8 Education war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, was auch aktuell der Fall ist. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die G8 Education-Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der G8 Education-Aktie für die letzten 200 Handelstage um +6,94 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich hingegen eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die G8 Education-Aktie in diesem Zusammenhang insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die G8 Education-Aktie liegt auf 7- und auf 25-Tage-Basis bei 36,36 bzw. 24,36 Punkten. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und einer "Gut"-Bewertung für den 25-Tage-RSI führt.

Insgesamt erhält das Wertpapier der G8 Education-Aktie demnach ein "Gut"-Rating in verschiedenen Bereichen.