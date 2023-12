G8 Education Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der G8 Education zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,09 AUD liegt, während der eigentliche Aktienkurs bei 0,98 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -10,09 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,01 AUD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive mit einem Abstand von -2,97 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber G8 Education in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab drei positive und vier negative Tage, und an einem Tag war die Richtung nicht eindeutig. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird G8 Education daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit G8 Education über einen längeren Zeitraum lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich damit für G8 Education in diesem Punkt eine Einstufung als "Gut".

Die Relative Strength Index (RSI) technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength Index auf. Der aktuelle RSI-Wert von G8 Education liegt bei 36,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Einstufung als "Neutral".