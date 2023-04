G7-Außenminister beraten über Afrika und Atom-Abrüstung

KARUIZAWA (dpa-AFX) - Mit Beratungen über die Lage in Afrika und die atomare Abrüstung geht an diesem Dienstag das Treffen der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Japan zu Ende. Beim Thema Afrika dürfte es auch um die Gewalt im Sudan und die Lage in der Sahelzone geben. Die Diskussion über die Zukunft der Atom-Abrüstung und der Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen findet vor dem Hintergrund der Entwicklungen in China und Russland statt.

Zur Siebener-Gruppe gehören neben Deutschland und Japan auch Frankreich, Italien, Kanada, die USA und Großbritannien. Die Beratungen finden im Urlaubsort Karuizawa statt. Außenministerin Annalena Baerbock fliegt anschließend nach Berlin zurück. Japan war für die Grünen-Politikerin nach China und Südkorea die letzte Station einer sechstägigen Asien-Reise./bk/ln/DP/he