G5 Entertainment publ AB Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber G5 Entertainment eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang eine hauptsächlich positive Diskussion, ohne negative Äußerungen. An einem Tag waren die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält G5 Entertainment eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei G5 Entertainment. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt der Schlusskurse für die G5 Entertainment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 171,1 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 133,6 SEK, was einem Unterschied von -21,92 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (155,42 SEK) lag mit einem letzten Schlusskurs von -14,04 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die G5 Entertainment-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von G5 Entertainment als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die G5 Entertainment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 86,67, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 65,8, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.