G5 Entertainment publ AB Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Der RSI von G5 Entertainment liegt bei 68,89, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 43, was ebenfalls auf eine "neutral" Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Bewertung "neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass G5 Entertainment derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 181,88 SEK, während der Kurs der Aktie bei 155,7 SEK liegt, was einer Abweichung von -14,39 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 150,29 SEK, was einer Abweichung von +3,6 Prozent entspricht und die Aktie als "neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen in den Diskussionen präsent, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für G5 Entertainment in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Es wurden auch keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "neutral" bewertet.