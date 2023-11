G2 Goldfields Aktie: Das ist die Höhe!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von G2 Goldfields eine beeindruckende Rendite von 80 Prozent erzielt, was 91 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,61 Prozent, wobei G2 Goldfields mit 90,61 Prozent deutlich darüber liegt. Angesichts dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von G2 Goldfields in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt G2 Goldfields 3,82 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist. Aus heutiger Sicht ist die Aktie im Vergleich eher ein unrentables Investment und wird von der Redaktion daher mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der G2 Goldfields-Aktie liegt bei 0,8 CAD, was -2,44 Prozent unter dem GD200 (0,82 CAD) liegt und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 0,81 CAD, was einem Abstand von -1,23 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs von G2 Goldfields als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger: Die Diskussionen rund um G2 Goldfields in den sozialen Medien spiegeln ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von G2 Goldfields bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.