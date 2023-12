G2 Goldfields Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die G2 Goldfields-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,81 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,7 CAD liegt. Dies bedeutet eine Differenz zum GD200 von -13,58 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. In ähnlicher Weise hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 0,79 CAD, was einem Abstand von -11,39 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass in den letzten Wochen zunehmend negative Kommentare über G2 Goldfields in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls im roten Bereich. Aufgrund der geringen Diskussion über G2 Goldfields und der abnehmenden Aufmerksamkeit erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat G2 Goldfields in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 80 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +91,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt dar. Auch im Sektor "Materialien" liegt die Rendite von G2 Goldfields um 91,45 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für G2 Goldfields liegt bei 48,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 61,82, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

