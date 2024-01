G2 Goldfields Aktie: Jetzt geht’s los!

Die G2 Goldfields-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,81 CAD aufgewiesen, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,74 CAD eine Abweichung von -8,64 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,76 CAD, was einer Abweichung von -2,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die G2 Goldfields-Aktie eine Rendite von 80 Prozent erzielt, was 91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,6 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei G2 Goldfields mit 90,6 Prozent deutlich darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet G2 Goldfields im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Rendite von 0 % aus, was 3,57 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die G2 Goldfields-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und von 55,56 für den RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung und einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

