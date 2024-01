G2 Goldfields Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der G2 Goldfields zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,73 CAD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 9,88 Prozent unter dem GD200 (0,81 CAD) liegt. Ebenso weist der GD50 einen Kurs von 0,77 CAD auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,19 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die G2 Goldfields in den letzten 12 Monaten eine Performance von 80 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche um -10,53 Prozent gefallen ist. Demnach bedeutet dies eine Outperformance von +90,53 Prozent für G2 Goldfields. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,53 Prozent im letzten Jahr hatte, lag die G2 Goldfields um 90,53 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt G2 Goldfields mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.