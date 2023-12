G2 Goldfields Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die G2 Goldfields-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,81 CAD verzeichnet. Der jüngste Schlusskurs lag bei 0,75 CAD, was einem Unterschied von -7,41 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wird der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 0,78 CAD liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die G2 Goldfields-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der G2 Goldfields-Aktie um 91 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -11,44 Prozent in den letzten 12 Monaten, was die starke Entwicklung der G2 Goldfields-Aktie mit einer Rendite von 91,44 Prozent hervorhebt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt wird. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur G2 Goldfields-Aktie veröffentlicht. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen weder stark über positive noch negative Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die G2 Goldfields-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 liegt bei 26,92, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,97 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.