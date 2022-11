Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Bali (ots/PRNewswire) -iDer indonesische Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin hat am 28. Oktober 2022 das zweite G20-Treffen der Gesundheitsminister auf Bali abgeschlossen. Dieses Treffen ist der Höhepunkt der G20-Diskussionen über die Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur und die Stärkung der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion.Auch wenn die aktuellen geopolitischen Spannungen während des dreitägigen Treffens breiten Raum einnahmen, sind die G20-Mitgliedsstaaten nach wie vor fest entschlossen, die globalen Herausforderungen im Gesundheitsbereich gemeinsam anzugehen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Gesundheitsminister Budi Gunadi Sadikin sagte: „Trotz unserer Unterschiede haben sich die G20-Mitgliedstaaten zusammengefunden, um dieselbe Sprache zu sprechen – die Sprache der Menschlichkeit, die Sprache der Gesundheit, die keine Grenzen kennt."Auf dem Treffen wurde ein technisches Dokument erarbeitet, das dem G20-Gipfel Mitte November zur Prüfung vorgelegt werden soll. Sechs Schlüsselaktionen werden wie folgt fortgeführt:1. Der Health Track hat zur Konzeption und Einrichtung des Pandemiefonds geführt. Die G20-Mitglieder werden die Arbeit der Joint Finance and Health Task Force (JFHTF) fortsetzen und vertiefen und fordern alle G20-Länder auf, auf der großen konkreten Leistung des Pandemiefonds – früher bekannt als Financial Intermediary Fund (FIF) on Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion) – aufzubauen.2. Nach Abschluss der ACT-A-Evaluierung sollten die G20-Länder weiterhin bei der Gestaltung von Nachfolgeeinrichtungen und -funktionen federführend sein, um die Bereitschaft der Mechanismen zur Reaktion auf künftige Pandemien zu gewährleisten.3. Unter der indonesischen G20-Präsidentschaft haben die G20-Mitgliedsstaaten Fortschritte bei der genomischen Überwachung erzielt, die den Weg für weitere Aufmerksamkeit und Fortschritte als entscheidender Teil der Pandemieprävention, -vorsorge und -reaktion ebnen sollten.4. Die internationale Zusammenarbeit soll weitergehen, um auf den Erfolgen der bestehenden Reisebescheinigungssysteme aufzubauen und gleichzeitig die Interoperabilität dieser Systeme zu verbessern.5. Die Durchführung einer Lückenanalyse und Kartierung bestehender und aufkommender Forschungs- und Produktionsnetzwerke sollte von der nächsten indischen Präsidentschaft der G20 vorangetrieben werden.6. Konkrete Maßnahmen ergeben sich aus den Nebenveranstaltungen der G20-Gesundheitsagenda, mit einem Aufruf zum Handeln in Bezug auf die Aufstockung der Mittel zur Bekämpfung der Tuberkulose, einer Verpflichtung zur Umsetzung der One Health-Initiative und einem Aufruf zum Handeln zur Verbesserung der Kapazitäten zur Prävention und Erkennung von sowie der Reaktion auf AMR.Indonesien wird den Staffelstab der G20-Präsidentschaft an Indien weitergeben, wo die Mitglieder gemeinsam die Bemühungen um eine globale Gesundheitsarchitektur weiter diskutieren und verfolgen werden.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1933398/Image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/g20-treffen-der-gesundheitsminister-nennt-sechs-schlusselmaWnahmen-fur-den-bevorstehenden-gipfel-der-staats-und-regierungschefs-301664076.htmlPressekontakt:Daniel +62853-7902-7766,prokom.kemenkes@gmail.comOriginal-Content von: The Indonesian Ministry of Health, übermittelt durch news aktuell