G20-Gipfel in Neu Delhi hat begonnen

NEU DELHI (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat in Indien der G20-Gipfel führender Industrie- und Schwellenländer begonnen. In der Hauptstadt Neu Delhi begrüßte Premier Narendra Modi am Samstagvormittag (Ortszeit) unter anderen US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den zweitägigen Beratungen.

Scholz trug nach seinem Jogging-Unfall weiterhin eine Augenklappe. Er war gegen 8.00 Uhr Ortszeit im Regierungs-Airbus "Konrad Adenauer" gelandet. Der Kanzler wird von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) begleitet.

In Vertretung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin kam Außenminister Sergej Lawrow, der bei der Begrüßung kurz ins Stolpern geriet. Chinas Staatschef Xi Jinping lässt sich von Ministerpräsident Li Qiangsich vertreten.

Wegen Streits über eine klare Verurteilung des russischen Angriffskriegs war offen, ob die Staaten sich wie üblich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Der Westen sieht sich in den Verhandlungen einer Allianz aus China und Russland gegenüber.

Bei dem Gipfel unter dem Motto "One Earth, one Family, one Future" (Deutsch: "Eine Erde, eine Familie, eine Zukunft") will Gastgeber Modi die Rolle des globalen Südens stärken. Weitere Themen sind der Klimaschutz und eine Reform der Weltbank.

Zur G20-Runde Gruppe gehören die Europäische Union und 19 der stärksten Volkswirtschaften der Welt./bk/DP/zb