G20-Gastgeber Widodo warnt vor neuer Spaltung der Welt

NUSA DUA (dpa-AFX) - Indonesiens Präsident Joko Widodo hat zum Auftakt des diesjährigen G20-Gipfels auf Bali vor einer neuen Spaltung der Welt gewarnt. "Wir haben eine Verantwortung für die Völker der Welt", appellierte der Gastgeber des Treffens der großen Wirtschaft- und Schwellenländer am Dienstag an die anderen Teilnehmer. "Wir sollten die Welt nicht in zwei Teile trennen." Dazu gehöre die Einhaltung internationaler Grundsätze. Mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine fügte Widodo hinzu: "Wir müssen den Krieg beenden. Wenn der Krieg nicht zu Ende geht, wird es schwierig, unserer Verantwortung für künftige Generationen gerecht zu werden."/cs/DP/zb